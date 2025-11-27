高雄僅6床！3歲童等不到骨髓移植病床病逝 議員促建綠色通道

高雄3歲男童罹患嚴重再生不良性貧血需要骨髓移植，卻因苦等病床最後不幸離世。市議員許采蓁於市政總質詢時指出，全台骨髓移植病床121床，高雄僅有6床。高雄市長陳其邁表示，會與衛福部溝通在南部布建正壓高效過濾病房，近期將跟醫學中心協調加速辦理。

高雄市議員許采蓁指出，高雄僅6床骨髓移植病床。（翻攝高雄市議會youtube／洪靖宜高雄傳真）

許采蓁提到，3歲男童「恩碩」去年罹患嚴重再生不良性貧血需要骨髓移植，卻被告知高雄病床必須等7個月，今年2月終於接獲林口長庚4月會有病床，遺憾的是3月底不幸離世。

許采蓁悲痛說：「明明已經找到骨髓移植者，卻因為等不到病床而離世！」，也點出兒童醫療不足問題，她提到，根據衛福部統計，高雄連續5年是六都5歲以下兒童死亡率最高的縣市。全台骨髓移植病床121床，台北有60床，高雄卻只有6床。

評鑑合格的醫學中心級的兒童醫院，台北2間、彰化1間、台中1間，醫療資源差距大，或許是高雄兒童死亡率高居不下的原因之一。

此外，他與家屬了解過程，轉院北上竟然需要自己找外包救護車，甚至自備血氧機。她建議，市府協助高雄醫院建立異體移植的骨隨移植病房，並在醫療資源布建完成前，建置北上綠色通道。

市長陳其邁答覆，急性骨髓性白血病病童需要特殊病房，避免因免疫力低下受到感染，他會持續跟衛福部溝通，希望在健康台灣計畫裡面加強補助南部地區布建正壓高效過濾病房，並與醫學中心協調，加速病房設置。

