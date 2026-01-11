民視新聞／綜合報導

在高雄一間新開幕的優格店，民眾去嘗鮮，卻發現店內的一名店員，長的超級帥，他拍照發上網，還說這根本是電影裡走出來的男主角，讓不少網友紛紛敲碗地址，想朝聖。

咖啡店員將冷萃優格放進碗中，加入新鮮水果和烘烤燕麥，親自走到店外，將產品送到顧客手中，乍看之下，還以為是哪個藝人的一日店長活動，但其實他是貨真價實的店員，外貌神似韓國歐爸，不禁讓顧客直呼是從韓劇裡走出來的男主角。

今年24歲宇光，在地高雄人，身高178公分，目前單身，高中畢業後就進入軍校，去年年底選擇提早退伍追求夢想，不只在優格咖啡廳打工，也接了一些模特兒或臨時演員的工作。

廣告 廣告

位在高雄這間韓系風格的優格店，才剛開幕沒多久，店外就擠滿人潮，有人為了吃優格，有人為了看男店員養養眼，網友也線上大暴動，有人說，我現在出發，根本韓劇場景，請問班表？買東西有送店員嗎？精緻的五官加上滿滿的親和力，讓顧客不僅肚子吃飽，身心靈也充滿電力。

高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來

原文出處：高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來

更多民視新聞報導

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！屋主揭來由

黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作

不只支持邱議瑩！黃偉哲也表態挺「這人」選高雄市長 理由全說了

