高雄優格店驚見"超帥男店員" 民眾:像韓劇裡走出來
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導
有民眾在高雄一間新開幕的優格店品嘗下午茶，卻驚覺其中一名店員長的超級帥，彷彿就是明星一般，將畫面拍下發上網，直呼根本是電影裡走出來的男主角，讓不少網友紛紛敲碗地址想朝聖。
優格店店員宇光外型亮眼，讓許多顧客慕名而來。(圖/民視新聞)
咖啡店員將冷萃優格放進碗中，加入新鮮水果和烘烤燕麥，親自走到店外，將產品送到顧客手中，乍看之下，還以為是哪個藝人的一日店長活動，但其實他是貨真價實的店員，外貌神似韓國歐爸，不禁讓顧客直呼是從韓劇裡走出來的男主角。顧客：「真的長得還蠻像韓劇裡面走出來的，還看蠻清晰，而且台灣還蠻少見到這種，又高又白的男生。」顧客：「就有一種練習生的感覺，蠻有韓團的感覺。」顧客：「蠻帥的很像不會一般在路上看到的人，然後很像韓國人。」
外表神似韓劇演員的咖啡廳店員，在網路爆紅。(圖/民視新聞)今年24歲宇光，在地高雄人，身高178公分，目前單身，高中畢業後就進入軍校，去年年底選擇提早退伍追求夢想，不只在優格咖啡廳打工，也接了一些模特兒或臨時演員的工作。優格店店員宇光：「發現自己有想要做的事，因為我自己是想當演員，因為我的偶像是周星馳，我們在高雄其實很少找到有那種優格店，甚至是蛋白奶昔那種，想說這種還不錯蠻有風格的，而且我剛說我喜歡大家開心，我希望可以得到大家的情緒價值，就是肯定，我覺得大家開心我就會很開心。」優格店老闆娘查理：「他來應徵覺得他很有親和力笑容滿分，外來客應該有一兩成左右，因為他的顏質的關係慕名而來這樣。」位在高雄這間韓系風格的優格店才剛開幕沒多久，店外就擠滿人潮，有人為了吃優格，有人為了看男店員養養眼，網友也線上大暴動，有人說，我現在出發，根本韓劇場景，請問班表？買東西有送店員嗎？精緻的五官加上滿滿的親和力，讓顧客不僅肚子吃飽，身心靈也充滿電力。
原文出處：高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來
李雅英化身"阿勇"推全中文單曲! MV主打台灣感性風
被台東6.1強震波及! 納骨塔9個骨灰罈掉落破碎
台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了
