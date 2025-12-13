高雄優秀巡佐追詐騙車手殉職！兒忍悲認屍 「違停害命」駕駛：就面對

記者林昱孜／高雄報導

貨車司機現身殯儀館，對於違停導致巡佐自撞身亡，低調表示「就面對」。（圖／翻攝畫面）

高雄市新興分局張姓巡佐12日偵辦詐騙刑案途中，自撞違停小貨車殉職。檢方於今（13）日上午進行相驗，張男兒子前往殯儀館悲認屍，肇事司機柳男亦抵達現場，沒料到僅因卸貨違停釀成悲劇，他低調表示：「就面對」。

張姓巡佐兒子抵達殯儀館悲痛認屍。（圖／翻攝畫面）

12日下午1時15分，張員在外偵辦刑案勤務追查詐團車手活動路線，並調閱相關影像，騎車行經建國三路、市中一路口時，撞上一輛違停的小貨車；張員猛力撞擊瞬間，整個連人帶車向後彈，倒地後動也不動，經送醫搶命後，仍然宣告不治。

張姓巡佐自撞身亡畫面曝光，倒地後瞬間沒有動靜。（圖／翻攝畫面）

檢方於今（13)日上午10時許進行相驗，張員兒子趕到現場忍悲認屍，低調不發一語，違停司機柳男（34歲）則表示：「就面對」，沒料到卸貨違停害命，被依過失致死罪送辦。

張姓巡佐自撞違停貨車倒地，送醫搶命仍不治。（圖／翻攝畫面）

張姓巡佐(54歲）為新興分局前金分駐所員警，民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至新興分局服務，表現相當優異，一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

