高雄元旦升旗 慈濟擺攤宣導防災
今天是2026年第一天，全台都有元旦升旗典禮，在高雄，上千名民眾起個大早，參加升旗，也祈福新的一年平安順利，其中慈濟志工也在現場擺攤，展示慈悲科技，讓民眾更了解慈濟外，也提升大眾更多防災意識。
2026年高雄元旦升旗典禮外，還有祈福活動。「115年(2026)大家也互道新年快樂，115年(2026)新年快樂。」
高雄市民 孔小姐：「我希望我們台灣，就是一樣自由安康。」
高雄市民 王小姐：「我希望今年可以很順心，馬到成功。」
高雄市民 ：「祝福台灣能夠平安 和平。」
大家祈求國泰平安，慈濟志工也在天還沒亮，到場布置。「這個再拉過來一點。」
慈濟志工 陳飛龍：「六點之前 全部要把它就定位，希望能夠會眾知道說，我們平常我們志工在做些什麼，慈濟在做些什麼。」
「你可以摸看看。」
毛毯、福慧床、福慧隔屏都展示出來，讓民眾直接體驗。高雄市民 李先生：「在日本大地震有看過，很方便 至少很有隱私，這個只要拉起來，家人只要坐著，比較好一點。」
高雄市民 ：「我第一次看，原先沒有，但是我知道你們付出相當的多。」
「竹筒敲兩聲，諸佛菩薩都在這。」
慈濟志工 潘機利：「在元旦這一天，很特別日子，希望跟會眾結合在一起，在一起來保護我們台灣，做防災準備。」
傳遞防災意識，並邀請大家啟發善心，帶著滿滿的祝福，期許嶄新的一年，世界都平安。
更多 大愛新聞 報導：
老農腹痛血便 確診大腸癌第二期
冬季皮膚乾癢 補水保溼內外兼顧
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 425
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 30
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 36
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 10
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 28
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 95
棒球最新世界排名出爐！台灣穩坐第二、日本居榜首 2025年終「日台美三強鼎立」
體育中心／黃崇超報導世界棒壘球總會（WBSC）公布了截至2025年最後一天的各個國家的世界排名，台灣在世界12強棒球賽中一舉奪冠、積分衝高5112分穩坐第2名，而與台灣爭冠失利的日本則仍舊高居榜首、美國則排名第3，在2025年終世界棒球版圖持續維持「日台美三強鼎立」的態勢。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 19
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 82
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 21 小時前 ・ 5
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2