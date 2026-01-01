高雄元旦升旗 慈濟擺攤宣導防災

今天是2026年第一天，全台都有元旦升旗典禮，在高雄，上千名民眾起個大早，參加升旗，也祈福新的一年平安順利，其中慈濟志工也在現場擺攤，展示慈悲科技，讓民眾更了解慈濟外，也提升大眾更多防災意識。

2026年高雄元旦升旗典禮外，還有祈福活動。「115年(2026)大家也互道新年快樂，115年(2026)新年快樂。」

高雄市民 孔小姐：「我希望我們台灣，就是一樣自由安康。」

高雄市民 王小姐：「我希望今年可以很順心，馬到成功。」

高雄市民 ：「祝福台灣能夠平安 和平。」

大家祈求國泰平安，慈濟志工也在天還沒亮，到場布置。「這個再拉過來一點。」

慈濟志工 陳飛龍：「六點之前 全部要把它就定位，希望能夠會眾知道說，我們平常我們志工在做些什麼，慈濟在做些什麼。」

「你可以摸看看。」

毛毯、福慧床、福慧隔屏都展示出來，讓民眾直接體驗。高雄市民 李先生：「在日本大地震有看過，很方便 至少很有隱私，這個只要拉起來，家人只要坐著，比較好一點。」

高雄市民 ：「我第一次看，原先沒有，但是我知道你們付出相當的多。」

「竹筒敲兩聲，諸佛菩薩都在這。」

慈濟志工 潘機利：「在元旦這一天，很特別日子，希望跟會眾結合在一起，在一起來保護我們台灣，做防災準備。」

傳遞防災意識，並邀請大家啟發善心，帶著滿滿的祝福，期許嶄新的一年，世界都平安。

