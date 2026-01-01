民視新聞／顏一軒、楊軒報導

迎接2026年的第一天，高雄市長陳其邁今（1）日在民進黨市長擬參選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及高雄市議長康裕成等人的陪同下，率領市府團隊出席在高雄文化中心圓形廣場舉辦的「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」。陳其邁受訪時表示，中國環台軍演破壞東亞和平與穩定，新的一年期盼能維持台海和平。





陳其邁指出，高雄市每年都要舉行元旦升旗典禮，首先他要先祝福所有市民朋友新年快樂，最重要的是，之前剛發生中國環台軍演，讓東亞和平穩定被片面地破壞跟改變，也對台灣的安全形成威脅，這都是兩岸人民所不樂見的。

廣告 廣告

陳其邁提及，在環台軍演的過程中，國軍弟兄姊妹可說是24小時嚴守台灣安全，非常辛苦，因此他要向所有國軍弟兄姊妹致敬，非常感謝他們能固守台灣、守衛安全。

展望新的一年，陳其邁喊話，期盼立院能夠儘速通過國防的預算，強化台灣自我防衛的安全，這也是國人大家深切的期待；同時，未來新的一年中，高雄可以持續進步，尤其經濟發展、產業轉型都非常重要，因此市府也配合中央半導體S廊帶的計畫，希望在今年能有更多廠商投資高雄，讓高雄繼續前進，這非常重要。

他不諱言，高雄有非常多重大建設持續推動，包括捷運四線齊發，但在立院也碰到《財劃法》問題，光是高雄捷運就有103億的短缺，這對市府是非常沉重的負擔，所以真的希望朝野和諧，能夠儘速就《財劃法》修正來討論，這當然對高雄非常重要。

最後，陳其邁強調，不管是在全球的安全局勢來看，包括俄烏戰爭或者是東亞的和平與穩定，都是世界大家共同關注的焦點；真的希望能在新的一年裡面，台海能維持和平穩定，因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，都能克服困難，這是新年最大的期待。





原文出處：快新聞／高雄元旦升旗！邱議瑩等「3選將」隨行 陳其邁批中國軍演破壞和平

更多民視新聞報導

藍白亂提彈劾案 賴清德苦勸：我不貪不取、沒任何違法

男友疑虐殺女友棄屍公墓旁！嫌犯竟辯稱「她跳車」

蔡英文跨年誠實吐「少1味」 網讚翻甜喊：放心了！

