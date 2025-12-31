高雄元旦新制 弱勢生活補助加碼、育嬰留職停薪可依日計算

迎接2026新年，高雄市政府自元旦起實施多項新制，涵蓋社福補助、勞工權益、交通安全及市民服務，全面提升市民生活便利與保障。

迎新年，高雄元旦多項新制上路，社福加碼、勞工彈性假、交通安全升級，全面提升市民生活便利與保障。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠高雄傳真）

高市府社會局表示，配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，衛福部編列360億元經費，針對弱勢族群推出三大措施，包括挹注全民健康保險基金200億元以提升醫療與民生韌性，並加發13個月生活補助給低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及中低收入老人等七大類經濟弱勢族群，同時跨部會推動獨居老人關懷送暖計畫，擴大照顧面向。

高雄市低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親與兒少等補助資格，生活補助金額由每戶4049元至上萬元不等，每月加發500至1000元，減輕家庭經濟壓力。

勞工部分，家庭照顧假可按小時申請，育嬰留職停薪也可依日計算，提供更大彈性；在智慧城市與環境永續推動下，弱勢兒少餐食券全面數位化，可透過一卡通票卡兌換餐食，並擴大兌餐通路，提供更多選擇。

市府1999服務也新增「真人文字客服」，民眾可透過文字即時反映市政建言或陳情，提升公共服務便利性。

交通方面，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未投保者將無法租借；70歲以上長者自願繳回駕照，可享敬老卡搭乘公共運輸半價優惠，每月補助上限1500元。

市府表示，此波新制目的在於全方位提升市民生活品質與安全，讓高雄市民真正感受「雄幸福」。

