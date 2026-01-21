高雄光華一路補丁多 3月重刨鋪

高雄光華路是市區交通要道，近日卻有民眾反映，光華一路北向車道有多處補丁痕跡，已經嚴重影響交通安全。（洪浩軒攝）

高雄光華路是市區交通要道，近日卻有民眾反映，光華一路北向車道有多處補丁痕跡，民眾在顛簸道路騎乘機車都膽戰心驚，甚至有路段短短60公尺內就出現11處補丁，議員批評，不僅影響交通安全，也破壞市容美感。對此，高市府道工處表示，光華一路預計3月重新刨鋪改善。

高市光華路是連接新興區、苓雅區與前鎮區的重要南北向道路，不過，近日有民眾反映，光華一路北向車道有多處補丁，已經嚴重影響交通安全。記者實地走訪，確實發現沿路布滿補丁痕跡，且從廈門街到林南街路段，短短60公尺就有11處補丁；四維二路到林泉街路段約80公尺也有7處補丁，道路可說是殘破不堪。

張姓機車騎士表示，光華路是他每天上下班必經路段，沿路都是補丁確實會讓大家感到危險，而且有時順路幫同事買咖啡，但每次經過光華路後，飲料因搖晃灑滿地，咖啡拿到公司往往只剩7分滿，常被同事開玩笑說偷喝大家飲料，希望相關單位盡速解決路平問題。

高市議員許采蓁表示，高市府過去總說路平是基本功，但光華一路短短60公尺竟有11處補丁，施工品質明顯是基本功不及格。補丁高低差與縫邊破碎導致機車族通行易打滑，安全風險升高，也使市容受損。她認為，鋪設道路應以一次性全段修復為原則，建議該路段全面刨除重鋪，還給市民一條平順安全的路。

對此，道工處表示，苓雅區光華一路道路歷經多年使用，部分路面龜裂老化，派員查處後，相關路段皆已錄案，預計今年3月會重新刨鋪改善，現階段承諾會加強修補，以維護用路人安全。