高雄免費午餐政策急翻盤 藍營批「演唱會有錢、民生隨風向」

台北市長蔣萬安率先宣布營養午餐免費後，多縣市跟進，高市府一度強調「使用者付費」，不到24小時政策急轉彎改口；藍營民代批評，市府對演唱會場地大手筆補貼有錢，卻對攸關孩子營養的民生政策上隨風向改口，前後矛盾，直言決策搖擺與價值選擇失衡，質疑城市治理不能靠被打臉後修正。

市長陳其邁表示，市府經過研議後決定跟進免費午餐，每學年將增加約18億元支出，目的在於減輕家長負擔、確保學生營養。

他強調，這是對下一代值得的投資，也是提升教育公平與校園福利的重要措施。市府也表示，將同步加碼學校行政工作獎金，並確保經費與人力能有效支援政策落實。

藍營民代則痛批，市府政策前後翻盤凸顯在重大民生議題上仍受輿論牽動，並非財劃法爭議或財政困難所限，而是價值選擇與決策原則出現偏差，呼籲市政應以穩定與充分準備為前提，政策應經過完整評估，而非因政治或輿論壓力倉促跟風，以維護市民與孩子的長期福祉。

市議員李雅靜表示，高雄市政不能「今天說不行、明天說可以」，政策急轉彎不僅讓家長與學校行政難以適應，也可能影響學生受益。

市議員鍾易仲則呼籲，民進黨陣營面對民生政策不應膝反應、隨風向變動，而應以理性評估和長遠規劃為優先。

