高雄免費營養午餐 邱議瑩、林岱樺表態力挺

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市長陳其邁今天宣布，全市115學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺、邱議瑩均表態力挺，林岱樺並提出加碼讓孩子有牛乳等政策。

陳其邁今天上午在臉書粉絲專頁宣布，全市115學年度起公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加新台幣18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

對此，林岱樺今天發布新聞稿表示全力支持，並強調未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺說，除了支持市府午餐免費政策，也將提出更完整的「從營養到健康、從體能到國際力」的加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」；同時推動「幼兒體適能，課程有補助」等政策及「班班有外師，城鄉無差距」目標。

林岱樺說，「免費是起點，品質是底線，孩子有感才是終點。」她將持續以「把資源投在孩子身上」為核心，讓高雄教育從照顧走向競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代。

此外，邱議瑩今天也透過新聞稿表示，她全力支持陳其邁市長推動高雄市國中小營養午餐免費政策，讓每一位孩子都能在學校安心用餐、健康成長。

邱議瑩說，營養午餐「吃得飽，也要吃得好」。除了免收費，更要同步為孩子嚴格把關食安與營養均衡，讓家長放心、孩子安心。她會持續提升高雄市的教育品質，讓孩子健康長大、家長安心，也是她對市民的承諾。（編輯：李淑華）1150108