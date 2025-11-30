高雄內門等3區12/2停水至12/4 5千戶受影響

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台灣自來水公司辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程」，高雄市旗山、內門及田寮區部分區域，將於12月2日上午9時至4日下午2時停水，總計5000戶受影響。

台灣自來水公司訊息指出，因辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程需停水，將導致高雄市內門區、旗山區、田寮區部分區域停水。

其中內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里，及旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分），將於12月2日上午9時至12月4日上午6時停水。

廣告 廣告

此外，內門區中埔里、內東里將於12月2日上午9時至12月4日上午10時停水；而內門區瑞山里、旗山區三協里（花旗社區）、田寮區鹿埔里及古亭里，將於12月2日上午9時至12月4日下午2時停水。

水公司並規劃8處加水站供民眾使用，包括內門紫竹寺、內門南海紫竹寺、內門紫雲宮、內門竹峯宮、溝坪派出所、溝坪興天宮，及旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前。

水公司表示，預估此次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。（編輯：陳仁華）1141130