高雄內門觀光休閒園區 明年1/17試營運

記者古可絜／綜合報導

高雄內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計115年1月17日正式展開試營運。園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；高雄市觀光局表示，期望透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點。為確保動物福利及遊園品質，試營運期間將全面採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。

高雄市觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由高市府投資興建並委由專業團隊營運。園區在設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；同時保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案，除讓文化底蘊與自然景觀達成和諧對話，也讓民眾認識在地野生動物。

營運團隊執行長陳則夫進一步說明，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為；或在工作人員引導下，與性格溫和的「動物老師」互動，包括活動緩慢的樹懶、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的狐狸，感受牠們各自的生活節奏。

除專業的動物教育課程，園區內亦同步建構多元休閒餐飲服務，提供遊客完整旅遊體驗，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。

為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」；試營運期間優惠票價方案為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民以及2歲以下兒童，免費入園。

在園區內可與溫馴可愛的動物們互動。（高雄市政府觀光局提供）

在園區內可與迷你羊等溫馴可愛的動物們互動。（高雄市政府觀光局提供）

高雄內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計115年1月17日正式展開試營運。（高雄市政府觀光局提供）

園區採低度開發、動物友善的營運模式。（高雄市政府觀光局提供）

狐獴在「野森動物學校」探索環境。（高雄市政府觀光局提供）

民眾可一睹哈里斯鷹徜徉的英姿。（高雄市政府觀光局提供）