高雄內門「野森動物學校」試營運在即 動物福祉與互動教育獲專業肯定

高雄內門觀光再添亮點！由高雄市政府投資興建、委由民間專業團隊經營的全新園區「野森動物學校」，將於1月17日正式展開試營運。園區打破傳統動物園展示思維，以「動物是老師、森林是學校」為核心理念，打造結合自然探索、動物互動與生命教育的友善場域，日前邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，園區在動物福祉與教育互動上的整體規劃，獲得專家與親子家庭一致肯定。

↑圖說：社福團體參訪「野森動物學校」，對於園區互動教育的設計，給予高度肯定。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」以全台首座魔法主題結合自然探索的動物互動園區為定位，規劃動物小學堂與沉浸式體驗空間，期望在兼顧觀光發展的同時，落實動物福祉與正向社會教育。為確保營運品質，市府於試營運前特別邀請獸醫師公會提供專業建議，並安排社福中心的脆弱家庭、新住民及隔代教養家庭優先體驗，讓生命教育向下扎根。園區亦配置充足的動物照養人力，並與專業獸醫院建立醫療合作機制，確保動物獲得完善照護。

↑圖說：高雄市獸醫師會參訪「野森動物學校」，並指出園區設計動物福祉具有實質助益。 （圖片來源：高雄市觀光局提供）

經營團隊指出，園區有別於一般農場或展示型動物園，而是以動物行為需求為核心，透過空間動線設計、視覺遮蔽及低干擾互動方式，讓遊客在不影響動物生活的前提下，近距離觀察其自然行為，進而理解不同物種的生活習性。高雄市獸醫師公會也肯定，相關設計有助於降低動物壓力，呈現更真實的動物狀態，對提升整體動物福祉具有實質效益。

參與體驗的親子家庭分享，孩子最喜歡外型酷似兔子的兔豚，能在充滿森林氛圍的環境中觀察狐狸自在活動，也讓家長感受到與以往走馬看花的遊園體驗截然不同。園區內規劃的「森林爐語披薩」、「樹懶食光屋」等餐飲空間，讓民眾在用餐之餘仍能欣賞動物、感受自然慢活節奏。

↑圖說：小朋友與狐獴互動。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

為維持遊園品質並確保動物福利，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，門票預購反應熱烈，1月份假日名額已全數售罄，平日尚有名額。試營運優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元，設籍內門區居民及2歲以下幼童可免費入園，民眾須事先透過官方網站完成預約購票，方可入園體驗這座兼具教育與自然價值的全新動物學校。

