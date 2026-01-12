▲高雄內門「野森動物學校」試營運獲肯定，社福團體與獸醫師公會一致好評。（圖／高雄市政府觀光局提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】高雄內門觀光新地標「野森動物學校」將於1月17日正式展開試營運。該園區由高雄市政府投資興建，並委由民間專業團隊經營，跳脫傳統動物園展示形式，以「動物是老師、森林是學校」為核心理念，打造兼顧動物福祉、自然教育與親子互動的嶄新場域。日前園區特別邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，其以動物需求為本、低干擾互動的規劃設計，獲得專家與參與家庭高度肯定。

▲「野森動物學校」主打全台首座魔法主題園區，結合自然探索、動物互動體驗及「動物小學堂」等教育內容，致力於營造自然友善且具教育意義的觀光場域。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」主打全台首座魔法主題園區，結合自然探索、動物互動體驗及「動物小學堂」等教育內容，致力於營造自然友善且具教育意義的觀光場域。為確保動物福祉、社會公益與營運品質，園區於試營運前即邀請獸醫師公會提供專業建議，並安排社福中心所屬脆弱家庭、新住民家庭及隔代教養家庭優先體驗，落實公益關懷。

▲野森動物學校透過專業導覽與體驗設計，將動物福祉理念轉化為淺顯易懂的教育內容，引導民眾建立尊重生命與正確動物照護觀念，具備正向社會教育示範意義。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高閔琳指出，園區透過專業導覽與體驗設計，將動物福祉理念轉化為淺顯易懂的教育內容，引導民眾建立尊重生命與正確動物照護觀念，具備正向社會教育示範意義。此外，園區在動物照養人力配置上相當完善，並與專業獸醫院建立醫療合作機制，確保動物獲得即時且妥善的照護。

▲「野森動物學校」與以往傳統遊園體驗截然不同，兼具趣味與教育意義。（圖／高雄市政府觀光局提供）

「野森動物學校」經營團隊表示，園區有別於一般農場或展示型動物園，採取沉浸式動物體驗設計，以動物行為需求為核心，透過空間動線規劃、視覺遮蔽與低干擾互動方式，讓遊客在不影響動物生活的前提下，深入理解其行為與習性。高雄市獸醫師公會亦指出，園區整體設計有助於降低動物壓力，呈現更自然、真實的動物狀態，對提升動物福祉具有實質助益。

參與本次參訪活動的宋姓小朋友分享，自己最喜歡外型像兔子的「兔豚」，覺得相當可愛有趣；現場多組親子家庭也表示，能近距離觀察狐狸在森林感十足的環境中自在活動，與以往傳統遊園體驗截然不同，兼具趣味與教育意義。

此外，園區內設置「森林爐語披薩」、「樹懶食光屋」等特色餐飲空間，不僅提供多樣化美食，也讓遊客在用餐同時欣賞動物、感受大自然的慢活氛圍，深受遊客喜愛。

為確保動物福利並維持良好遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制。試營運優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民及2歲以下兒童可免費入園。目前1月份假日名額已全數額滿，平日尚有名額，歡迎民眾事先至「野森動物學校」官方網站（https://yessen.com.tw/）完成預約購票。

觀光局也提醒，園區停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸工具，先至旗山轉運站，再轉乘8035公車或假日接駁專車前往園區，輕鬆暢遊內門新亮點。