高雄內門18.5℃ 吳德榮：兩波東北季風接力 下周二、三水氣最多
今天（1日）清晨氣溫比昨晨略降，平地最低溫為高雄內門攝氏18.5度。氣象專家吳德榮說，今、明（1、2日）兩天水氣不多、各地多雲時晴，僅北部山區及東半部有零星短暫降雨機率；北台灣整天偏涼，其他地區早晚涼。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（1、2日）兩天受東北季風影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼。今天各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。
他說，最新模式模擬顯示，下周一、二（3、4日）仍受東北季風影響，下周一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下周二降雨擴及北台灣。
下周三至周五（5至7日）起另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱；下周三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下周四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。
吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；下周四（6日）晚間模擬顯示距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。
