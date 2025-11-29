高雄全國移民節「築夢臺灣 港動世界」多元文化

高雄全國移民節「築夢臺灣，港動世界」多元文化活動。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市政府與內政部移民署，廿九日在高雄駁二藝術特區，盛大舉行「築夢臺灣 港動世界」多元文化活動，邀集全國各地新住民團體齊聚高雄，熱情歡慶移民節，展現繽紛多元的文化風采，同時也見證高雄產業轉型與城市蛻變的成果，讓世界看見高雄豐富多元且迷人的城市魅力。

全國移民節慶祝活動，由內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁，與紐西蘭駐臺代表及各國外賓，為活動揭開序幕。劉世芳致詞時宣布，明年將正式成立「新住民發展署」，全方位服務全台逾六十一萬名新住民，從生活適應、語言教育到二代獎助學金提供完整支持，承諾做新住民在台築夢的堅實靠山。

陳其邁市長熱情的以日、越、泰語向在場嘉賓問候，並指出，目前高雄市已設立新住民會館、五個家庭服務中心、卅個服務據點以及一百廿六個服務所，致力落實社區服務，高雄是多元包容的移民城市，秉持著歷屆市長所堅守「人權立市」，尊重多元價值，也期許更多的新住民可以從新朋友變成老朋友，共同成為高雄這座城市的驕傲與光榮。

高雄市政府民政局表示，十二月十八日為我國移民節，民政局每年在十一、十二月都會舉辦移民節多元文化市集活動，今年與移民署共同主辦全國移民節活動，特別邀請高雄在地的新住民團體一起共襄盛舉，大家發揮創意及巧思，精心規劃各國主題攤位，透過美食、手作DIY、互動遊戲等，讓市民朋友來場與眾不同的異國文化饗宴，不用出國也能體驗不同國家的文化風情，盡情享受移民文化的魅力。