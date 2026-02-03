高雄全城應援！ 公車、輪船、路燈都有「超人力霸王」

高雄市 / 綜合報導

高雄冬日遊樂園，今年邀請日本知名英雄IP「超人力霸王」降臨港都，目前展開「全城市應援」，從行人號誌燈號，再到交通運具，像是渡輪、輕軌及公車，都可看到超人英雄的身影，不少驚喜彩蛋讓市民直呼很特別，整座城市因為「英雄」降臨變得更加可愛活潑。

單車騎士行經，忍不住停下來看，因為行人號誌上，超人力霸王驚喜現身，下一秒出現標語，守護這顆星球上的所有生命，這彩蛋可是讓大小朋友都興奮，

民眾：「還滿可愛的。」記者VS.民眾：「(紅綠燈平常也看不到對不對)，對。」民眾：「只有這裡有，很棒，可以不會無聊，可以讓一些不太那麼注意行人號誌的兒童，可以因為這個而多看一兩眼。」

獨特的行人號誌，在海邊、永平路，五福四路、河東路等，高雄愛河周邊不少路口都可看見，日本知名英雄IP超人力霸王，即將降臨冬日遊樂園，高雄市再度展開全城市應援。

輕軌載著超人力霸王，穿梭各大景點，搭公車也可見到Q版的他，不只主題交通運具，在高雄街頭到處趴趴走。

輪船也得跟上，工作人員將原本潔白的渡輪，彩繪超人力霸王，主打到哪裡都能看到超人降臨港都，整座城市化身英雄風格，再掀起一波討論話題。

原始連結







