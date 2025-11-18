高雄全城歡迎TWICE！周子瑜返鄉演出 母親感動發聲

韓團TWICE即將在本週末於高雄開唱，高雄市政府規劃了一系列特色活動，包括大港橋、衛武營及中央公園捷運站的燈光文字秀，多處路口設置特殊交通號誌燈，以及高雄捷運全線的專屬進站廣播。市長陳其邁更將臉書大頭照換成象徵TWICE的藍色髮型，展現對偶像團體的支持。同時，來自台灣的成員周子瑜的母親也拍攝影片，分享女兒演出即將返鄉的感動心情。

TWICE高雄演唱會倒數計時，應援活動曝光！（左圖／翻攝自livenation、右圖／TWICE官方IG）

這場萬眾期待的TWICE《THIS IS FOR》演唱會將在本週末登場，演出將採用四面舞台設計，讓粉絲能有更好的觀賞體驗。除了官方安排的應援活動，主辦單位也發布最新訊息，透露除了先前已開幕的快閃店外，從18日傍晚開始，高雄多處地標將展開燈光文字秀活動，為整座城市妝點上TWICE代表色的寶藍色彩。而在20至23日期間，高雄捷運全線也將播放特別製作的進站廣播，營造全城歡迎的氛圍。

周子瑜的母親在影片中表達了對女兒的支持與感動。她表示，子瑜作為公眾人物面對的壓力非常多，能在家鄉看到TWICE站在舞台上表演，這段歷程非常不容易，也讓家人感到十分感動。

SJ東海許願水舞秀，立委林楚茵透露高雄市長陳其邁已經收到了。（圖／截自林楚茵臉書）

值得一提的是，繼上週SUPER JUNIOR在台北大巨蛋成功舉辦演唱會後，韓團來台熱潮持續升溫。SUPER JUNIOR成員東海曾開玩笑提到希望下次能有水舞表演，立委林楚茵已在社群媒體發文指出，陳其邁已收到這個願望，是否能在明年1月高雄場實現，令粉絲充滿期待。

