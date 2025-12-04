高雄全面禁止廚餘養豬 多管齊下加強廚餘去化

高雄全面禁止廚餘養豬。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，高雄市超前部署自10月27日起禁止廚餘養豬，4場全面轉型改餵飼料，明年擴充堆肥場量能每日達27噸，並向中央爭取興建生質能源廠，已委託顧問公司展開規劃，加強廚餘去化。

台中今年10月22日爆發非洲豬瘟疫情，農業部為防堵疫情擴大，全國豬隻禁運、禁宰、暫停廚餘養豬，今宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，轉型期將至明年底。

高雄超前部署自10月27日起，全面禁止廚餘養豬，並廢止4座廚餘養豬場再利用檢核許可，全面轉型改餵飼料，連黑豬也有新的配方料。

豬農同意農業部提供廚餘養豬場轉型飼料補助方案，包括每頭飼料補助3600元、餵飼設備依飼養規模補助30至300萬元，表示相當優惠將申請補助。

此外，高雄每日產生廚餘約50噸，加上學校、餐廳賣到外縣市廚餘回流，每日平均增量至74.6噸；環保局多管齊下，加強廚餘去化，推動擴充堆肥場從每日8噸至27噸，提升整體處理量能。

環保局也向中央爭取興建生質能源廠，預估招商引資5億元，已委託顧問公司展開規劃；並協調畜牧廢水資源化中心每月處理果菜市場150噸生廚餘外，每月增量處理50噸生廚餘。

高雄加強廚餘去化，明年完成擴充堆肥場量能。(記者陳文嬋攝)

