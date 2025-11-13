高雄兩大百貨龍頭週年慶登場 搭普發現金萬元便車帶動消費熱潮
[Newtalk新聞] 高雄兩大百貨公司龍頭漢神與大立，近日先後展開今年週年慶活動，其中大立週年慶率先從今(13)日起跑至12/3，推出多重回饋，全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼，讓消費者在年末採購季盡情享受購物樂趣。往年業績均拔頭籌的漢神，週年慶將於11/20至12/21登場，配合普發現金一萬元帶動消費熱潮，自訂業績目標上看30.5億元，其中化妝品精品服飾課27億零200萬元、美食家用休閒課3億4千8百萬元，為年底前的百貨市場掀起一波買氣。
近年大立積極轉型，從空中樂園改裝、餐飲品牌升級，到多家新櫃進駐，皆展現品牌創新決心，包含即將登場的無菜單料理明水然，為館內餐飲注入高雅日式氛圍，帶來更精緻的饗宴。此外，透過空間再造與品牌重塑，大立不僅提升整體質感，也重新定義高雄百貨市場的多元樣貌。
響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿1萬元以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、萬元購物金及電影票等多項好禮帶回家。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿萬送千。
今年大立週年慶適逢運動時尚熱潮，多家運動品牌店將於週年慶期間陸續開幕，掀起全館運動風潮。備受矚目的日式禪風健身房也即將進駐。同時，11月初就已進駐於大立A館7F的「鬪次元科技運動」，結合科技與競技，帶來HADO AR電子躲避球與Fighting Cube好鬪格子兩大全新互動體驗。這次週年慶不僅是購物盛會，更象徵大立以全新姿態迎接新時代消費潮流，從運動、餐飲到科技娛樂，全方位的進化展現大立的企圖心與活力，也為高雄商圈注入嶄新能量，打造南台灣最具質感與魅力的生活地標。
今年漢神百貨榮耀盛典週年慶造勢大會，則邀請員工與專櫃同仁熱情呼喊口號，展現衝刺業績的決心。漢神百貨表示，持續以「打造最齊全的精品購物殿堂」為目標，結合週年慶獨家品牌與多重優惠活動，對達成30.5億元業績目標充滿信心。活動現場同步揭曉優惠亮點，宣告歲末最具話題的購物盛典正式開跑，更特別於11/19舉辦VIP DAY，持邀請函貴賓可搶先享受週年慶各式專屬優惠。
今年的另一大亮點就是全台最難訂「島語」自助餐插旗漢神百貨8F，開放訂位即秒殺，比演唱會門票還難搶，成為饕客朝聖的新地標。除了獨家品牌，今年還推出「週週抽十萬」禮券活動，總價值高達50萬元，還有機會獲得五星級台北與高雄漢來大飯店三麗鷗主題房住宿券、島語自助餐餐券等好禮。
今年漢神百貨週年慶以「榮耀盛典」為主題，延續漢神百貨國際精品形象，提供尊榮購物體驗。為了讓南台灣消費者同步感受巴黎、米蘭的流行脈動，漢神百貨集結多個國際精品品牌。面對全球經濟環境挑戰，漢神百貨秉持創新精神，啟動改裝計畫，改裝期間各品牌以限時概念店持續營運，確保服務品質不減，期望改裝完成後，以全新空間與為消費者帶來耳目一新的奢華購物體驗。
