高雄兩線三星警官被爆性騷摸屁股！女怒檢舉還被警告「官很大」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員吳銘賜今在議會指出，他接到女性民眾陳情遭兩線三星警官猥褻性騷，向警局報案後卻沒有後續，警察局長林炎田答詢強調，一切依規定處理中。

吳銘賜指出，她接到女性民眾陳情書，指稱自己因為懷疑被跟蹤，向某兩線三星刑事警官求助，某天警官告訴她有找到可疑對象，約她到警官家中詳談，結果在言談中不斷碰觸其屁股、私密處等身體部分，後來該警官的長官來電要求警官回分局才解圍。

吳銘賜說，被害女子身心受創，今年6月鼓起勇氣向警方檢舉，不料警方起初頻頻質疑她是否要提告，還提醒她提告對象「官很大」，而報案後至今毫無下文。

吳銘賜認為，女子在陳情書中詳細描述過程與警官住家擺設，他認為被害人勇敢講出來，應該有其可信度，要求警方慎重處理。

警察局長林炎田強調，目前已受理報案，案件已進入司法調查程序，一切都會依規定處理。

