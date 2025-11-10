高雄八旬婦返家時金項鍊遭搶 警火速逮人送辦

李姓婦人返家途中遭黃姓男子尾隨，黃男隨後伺機上前搶奪金項鍊後逃逸。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄警方9日中午接獲李姓婦人報案，指稱返家時遭歹徒尾隨，對方以「借電話」為由靠近，再徒手扯下其金項鍊後逃逸，警方調閱監視器迅速鎖定搶匪身分，於案發6小時後將其逮捕，並依刑法搶奪罪移送高雄地檢署。

前鎮分局表示，11月9日中午12時許，李姓婦人(84歲)返抵住家時，遭陌生男子尾隨在後，男子先以話術拉近距離，遭拒後隨即伸手扯下金項鍊後逃離現場，李婦損失約1萬元，李婦遭搶後向復興派出所報案，警方接獲報案後隨即成立專案小組。

警方循線火速將黃男緝捕到案。(記者張翔翻攝)

警方調閱周邊監視器比對行蹤，迅速鎖定犯案嫌疑人身分為黃姓男子(66歲)，並於當日18時迅速將黃男追緝到案，警方詢後依《刑法》搶奪罪嫌，將黃男移送高雄地檢署偵辦。