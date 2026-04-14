高雄八旬老婦失聯9小時警半夜尋獲喊「要回家、肚子餓」

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〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市楠梓區85歲賴姓老婦騎機車外出，直到深夜仍未返家，家屬報案協尋。警方調閱監視器畫面，發現老婦迷航超過11公里，半夜仍在騎機車，平安尋獲時，整整失聯約9個小時，她說正要回家，也肚子餓了。

左營分局表示，老婦於4月11日下午4點多，從楠梓區住家騎機車外出，前往寺廟拜拜及用餐，因為遲未返家，家人遍尋不到，於當晚11點多報案協尋。員警調閱監視器發現，老婦騎機車橫跨楠梓、左營及鼓山區，路程逾11公里。

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文自派出所研判老婦可能往鼓山區美術館附近移動，隨即展開前往搜尋，於4月12日凌晨約1點，在鼓山區美術館路及美術東二路口尋獲正在騎機車的老婦，將她帶回派出所，並通知家人陪同返家。

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