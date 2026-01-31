南部中心／謝耀德、蘇晟維 高雄報導

31日下午四點半，高雄仁武的八涳橋改建工程，一輛土方運輸車，在完成任務後，沒有將車斗下來就開走，卻直接勾到了一旁電線桿上的電線，導致電線桿攔腰折斷，造成附近超過1600戶停電，在經過台電的全力搶修後，晚間七點順利恢復了民生供電，只剩下4間工廠還沒復電。

高雄八涳橋土方車「勾斷電線」 逾1600戶一度停電

高雄仁武八涳橋改建工程，土方車車斗勾到電線，導致電桿倒塌，釀1666戶停電。（圖／翻攝畫面）

案發的工地現場，肇事的工程車停在路中央，就看到電線全都掉落下來，附近的居民也全都遭殃，不管開關怎麼按，家裡面的電燈就是不來電，就算來到門口，社區的鐵門同樣是打不開，而附近的巷弄也受到影響，全都一片漆黑，現場工程人員說，「施工的時候車子去勾到了，它（電線）就是垂下來過路。」

重新回到現場，工程人員仔細查看，研究要怎麼進行拆除，週六下午四點半，高雄仁武八涳橋的改建工地，一輛土方運輸車完成作業後，沒有將車斗降下就開走，沒想到直接都到懸掛在半空中的電線，整根電線桿直接被攔腰折斷，更造成週邊1666戶人家因此停電，附近居民說，「我們沒看到，只有看到冒煙，好像是工程車去勾到那個掉下來」但也有住戶，原本的週末烤肉趴照常舉行，停電反而更有一番風味，而台電也在經過了隔離供電後，在晚間七點左右，就恢復了民生供電，只剩下4間週末沒營運的工廠，還持續需要搶修，而主管的高雄市水利局除了表達歉意，也要求承包商立即停工，並將依約裁罰，要求廠商負起相關設備的賠償責任。

