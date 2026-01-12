高雄公園驚見正妹苦練花槍！「一看竟是大咖女星」認了：自己打自己

記者林汝珊／台北報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》今（12日）舉辦媒體茶敘，男女主角邵雨薇、初孟軒一同現身受訪。邵雨薇從開拍前一個月便開始接受歌仔戲與武打課程，被問哪一項比較難，她坦言：「都很難！」

初孟軒笑說第一場戲就被邵雨薇電到。（圖／記者趙于瑩攝影）

初孟軒則回憶和邵雨薇的浪漫戲，他透露第一場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第一場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒坦言立刻被電到。

邵雨薇為戲苦練歌仔戲與武打。（圖／記者趙于瑩攝影）

邵雨薇在電影中，需要親身演出戲曲，她笑說在準備角色時，人在高雄拍攝別的戲劇，還特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，笑言：「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」

邵雨薇在片中更難的是武打戲份，挑戰角色黑化後「自己打自己」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」另外還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人！」

