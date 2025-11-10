高雄公布第二波跨年卡司 八三夭倒數後接唱、告五人壓軸登場

備受期待的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會繼3日公布主持陣容後，第二波表演卡司10日曝光，高市府重磅邀請搖滾天團八三夭在倒數後接棒熱唱。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

備受期待的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會繼3日公布主持陣容後，第二波表演卡司10日曝光，高市府重磅邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓，倒數後由搖滾天團八三夭接棒熱唱。高雄市長陳其邁表示，這次夢時代跨年將化身全台最大KTV，邀請大家一起前來感受最強音浪，迎接2026年到來。

高市府新聞局介紹，告五人屢創紀錄，今年4月首度在高雄國家體育場舉辦演唱會，吸引超過5萬名粉絲朝聖，更以500台無人機打造長達12分鐘的視覺饗宴，打破台灣演唱會專場首見壯觀紀錄，他們年底再度造訪高雄，勢必再掀一波音樂旋風。

3日公布主持陣容後，第二波表演卡司10日曝光，高市府重磅邀請超人氣Z世代天團告五人擔任壓軸嘉賓。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

告五人表示，連續2年登上高雄跨年舞台，每年跨年演出都像是一種陪伴，特別期待能與哈瓜們在高雄相見，到時候一定要一起大聲歡唱、開心迎接新的一年。

搖滾天團八三夭締造破億神曲《想見你想見你想見你》，對他們而言，高雄是充滿緣分與回憶的城市，今年不僅在高雄巨蛋舉辦周年「生日趴」，並以高雄作為《沒有翅膀的人》世界巡迴演唱會首站，這次擔任高雄跨年倒數後的接唱嘉賓，對團員意義非凡。

八三夭表示，每次回到高雄，都能感受到南部觀眾最熱情的能量與支持，也能順便回味他們最懷念的高雄美食。他們預告，這次跨年舞台準備不同以往的驚喜表演，要用最炸裂的音浪，為「2026雄嗨趴」掀開熱力滿滿的新年序幕。

