高雄公費流感疫苗剩2千多劑 中央再增補1.9萬劑

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市今(114)年度獲中央分配公費流感疫苗共計81萬4750劑，10月1日開始施打迄今(13)日僅剩2千餘劑，中央疾病管制署再增配1.9萬劑公費流感疫苗，預訂12月15日到貨，提供符合第一及第二階段資格的民眾免費接種，呼籲長輩及幼兒等高風險族群儘早安排接種，降低流感重症風險。

衛生局今表示，根據疾管署監測資料，高市類流感門急診在第49週(11/30至12/6)的人次，較前一週上升11.8%，近7日新增2例流感併發重症病例，本流感季累計45例重症病例、6例死亡，其中重症病例65歲以上長者，占55.6%，具慢性病史者，占91.1%為主，竟有高達80%未接種本季流感疫苗。

衛生局表示，中央增配1.9萬劑公費流感疫苗於用罄後，本流感劑將不再提供公費流感疫苗，呼籲未接種對象儘速接種疫苗，高雄市合約院所名單於衛生局官網「流感疫苗專區」公布，每天中午12時將更新各院所疫苗庫存資訊，建議民眾可先查詢院所名單，致電確認疫苗餘量後再前往接種。

衛生局提醒，近期南部氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等防護措施，留意流感併發重症風險，若出現呼吸困難急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

