高雄六龜大雨溪水暴漲2工人受困沙洲 搜救人員駕艇成功救援

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受滯留鋒及西南氣流影響，高雄山區近日降雨量大。2名怪手司機今天（10日）在六龜區濁口溪河床進行疏浚作業時，疑因上游暴雨致河水上漲，來不急撤離而受困沙洲，經救難人員搶救，2人平安脫困、未受傷。

李姓及黃姓工人10日在高雄市六龜區濁口溪河床駕駛怪手疏浚，疑因上游暴雨致溪水上漲，2人來不及撤離受困沙洲，經救難人員駕駛橡皮艇橫渡溪水救援，2人已平安脫困。（圖／高雄市消防局提供）

高雄市消防局表示，六龜區濁口溪下午2時50分許有2名怪手司機受困沙洲，現場為水利署第七河川分署執行荖濃溪下游緊急搶險（修）工程。

高雄消防局出動11車、28人、2艇及無人機前往搶救，並同步通知屏東縣消防局支援。受困2人於下午4時11分許被救援上岸，均無受傷、未送醫。

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高雄市警察局六龜分局員警說明，新威派出所於下午接獲民眾報案，指其同事李姓與黃姓工人於六龜區濁口溪河床駕駛怪手進行疏浚作業，但濁口溪上游疑因暴雨致河水上漲，2人來不及撤離，受困於河道中央沙洲。

警方表示，高雄消防局、屏東縣消防局、第七河川分署等單位均派員到場協助搶救，經現場指揮官研判水流等狀況後，由搜救人員駕駛橡皮艇橫渡濁口溪救援，順利將受困2人安全救回岸邊。

高雄消防局呼籲，近期山區常有陣雨，恐導致溪水瞬間暴漲，應隨時留意上游雨量與水情變化及早撤離；民眾應遠離危險河川流域，切勿在汛期前往溪流戲水或逗留，以免發生危險。