高雄六龜新建行政中心落成 寶來賞梅快閃同步開幕

（中央社記者張已亷高雄14日電）高雄六龜區新建行政中心獲「公共工程金質獎」佳作，16日將舉行落成典禮，當天同時舉行「寶來賞梅快閃」開幕。六龜區公所表示，目前梅花開約6成，梅花季預計持續至1月底。

高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，因空間不足且存在結構安全隱患，影響行政效率與民眾洽公便利。市府因此進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，此案由六龜區公所自籌經費，市府配合編製新台幣3億760萬元預算，並獲內政部補助7000萬元。

六龜區公所表示，新落成的「六龜區行政中心」整合區公所、戶政事務所及清潔隊聯合辦公，優化行政動線，提供鄉親「一處洽公、多元服務」的友善環境，此外，工程在全國公共工程評選中，獲得「第25屆公共工程金質獎」佳作。

六龜區公所指出，落成典禮當天，全台最南端的「寶來賞梅快閃」也同步起跑，今年活動邀請六龜出身的金曲歌手邱淑蟬回鄉獻聲，並結合在地樂團展現山城生命力與美聲公益精神，現場還有國際口足畫家楊恩典「豐收」畫展等活動。

六龜區公所民政課長林怡君今天告訴中央社記者，六龜梅花特色在於它是全台最南端的賞梅勝地，集中在寶來竹林休閒農業區，以胭脂梅、百年梅樹為特色，花期在冬季，自12月底至1月，盛開時如雪景。

林怡君說，目前梅花已開約6成，預計1月底後花況將逐漸減少。另外，相關在地協會結合周邊在地梅子、梅精等加工品、特色小吃與泡溫泉，提供賞梅、手作體驗、美食及溫泉等「冬日山城」體驗。（編輯：黃世雅）1150114