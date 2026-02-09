高雄六龜警民寒冬送暖 攜手關懷弱勢

高雄六龜警民攜手寒冬送暖給弱勢族群。（ 記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

寒流來襲，高雄市六龜警分局與來自民間慈善團體，九日共同攜手送暖，在春節前夕關懷轄內弱勢家庭及獨居老人，並分送民生用品與年菜等物資，也表達農曆春節新年祝福。

來自高雄市湖內區的福氣道場愛心會善心團隊，由愛心會劉小姐率同道友善心心士，在春節前夕不畏路途遙遠，到六龜區偏鄉山區，會同六龜警分局員警，訪視轄內的弱勢家庭、獨居老人，在寒冬暨春節前夕並發送年菜等善心物資。

六龜警分局長謝錫釗、義寶派出所長林昌德等員警，邀同六龜社會福利服務中心社工等人共同協助，並在員警的帶領下，一一將物資分送到家，或聯繫前來領取，受贈者感謝之餘，也流露出喜悅表情，感受到社會的溫暖。

分局長謝錫釗表示，社會很多較易忽略的角落，有不少經濟弱勢需社會大眾的關心與幫助，員警在轄區執行勤務中，深入社區了解民瘼，總會發現不少需要幫助的弱勢族群，感謝社會各善心團體人士的關懷與出錢出力，這些小小善舉，也希望能拋磚引玉，讓社會更多人重視與關懷。