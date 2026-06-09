高雄六龜豪雨破250毫米 19條土石流潛勢溪流、2處崩塌列紅色警戒
受滯留鋒面與西南氣流持續影響，中央氣象署持續針對全台多縣市發布豪大雨特報，高雄山區雨勢尤為猛烈，其中六龜區截至今（9日）下午累積雨量已突破250毫米，成為此次強降雨的主要熱區之一。
隨著降雨持續累積，農業部農村發展及水土保持署今下午發布最新「0608豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報」，將高雄市六龜區共19條土石流潛勢溪流，以及2處大規模崩塌潛勢區正式提升為紅色警戒，代表地方政府須立即啟動勸告甚至強制撤離及安置作業，以降低災害風險。
同時，六龜區周邊原本的黃色警戒範圍也隨雨勢擴大，整體高雄市山區包含桃源、那瑪夏及六龜等地，共有多達數十條土石流潛勢溪流維持或升級警戒狀態，另嘉義縣阿里山鄉等地亦列入黃色警戒範圍，顯示中南部山區整體土砂災害風險同步升高。
在警戒升級前，高雄市政府已提前啟動預防性撤離措施，截至中午，山區累計撤離人數已達約1,904人，以降低可能的土石流與邊坡災害衝擊。同時，交通部公路局南區養護工程分局也針對多條山區重要聯外道路實施預警性封閉，包括台20線、台27線及台29臨時便道等路段，避免落石、坍方及邊坡滑動造成通行風險，預計視天候狀況12日上午再評估是否恢復通行。
高雄市政府及相關單位提醒，受西南氣流持續影響，山區仍可能出現瞬間強降雨，民眾應避免進入山區、河川及溪谷地帶，並密切注意最新防災與道路資訊，一旦接獲撤離通知應立即配合，以確保生命安全。
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