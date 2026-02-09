高雄典寶溪森林河岸將設水泥堤防 環團憂洪水出路遭堵恐加劇淹水

森林城市協會與地方民眾到典寶溪畔，拉布條反對整治工程，指出水泥化護岸會讓洪水無處宣洩，反倒加劇淹水情形。（任義宇攝）

森林城市協會與地方民眾到典寶溪畔，拉布條反對整治工程，指出水泥化護岸會讓洪水無處宣洩，反倒加劇淹水情形。（任義宇攝）

高雄市典寶溪在113年凱米颱風時嚴重溢流，造成橋頭、楠梓多處社區嚴重淹水，水利署六河分署近日啟動橋頭糖廠旁，共650公尺河段進行水泥護岸工程，不過環團指出該工程破壞僅存的自然河岸，讓洪水無法自然溢流至一旁的無人林地，憂心洪水無處宣洩恐加劇淹水情形。對此水利署回應，典寶溪相關整治計畫，已針對滯洪空間等進行通盤考量。

森林城市協會理事長莊傑任，今（9）日率地方居民到典寶溪旁指出，目前水利署正進行的中崎橋上游護岸工程，宣稱是要保護堤後農地，但實際上該處為台糖人造林，並無人居住，也無大規模農耕行為，且該處為典寶溪僅存的自然河岸，根據地勢推估，219公頃林地可容納至少175萬噸洪水。

莊傑任表示，若該處執意要做水泥堤防，截斷了洪水宣洩管道，屆時下游的中崎、武林、芋寮、清豐、梓官等社區，恐面臨更大的水患壓力，與水利署目標背道而馳，呼籲能重新檢討治理計畫，避免花大錢反讓水患更嚴重。

橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢到場聲援，過去河川治理觀念，都把堤防愈加愈高，但面對極端氣候，堤防再高也無濟於事，反讓人類與自然河岸愈加疏離，也讓溪水無法補助地下水，讓地層下陷反讓水患加劇。

莊傑任坦言，該處是有地方民意代表，考量過去淹水狀況所爭取的整治工程，因此在此向民代及政府提出，能考量採取「去水泥化」整治方針，指出近年在台北、新加坡，都已有將水泥河岸打掉，採自然方式增加防洪與生態，橋頭有機會打造為自然教育基地，讓民眾重新認識河川。

水利署六河分署回應，典寶溪多數河段皆已完成護岸整治，該處625公尺河段恐成防洪缺口，因此規畫於今年開始陸續辦理，且經查台糖人造林地勢，並無有效達成治洪效果。

針對典寶溪治理，六河分署說明，典寶溪排水治理將依整體流域治理原則，透過增高防洪牆、拓寬排水斷面、既有滯洪池擴容、新闢滯洪池、改善關鍵箱涵與雨水下水道瓶頸、提升抽水站能力、河道整治及援中港分洪等多元措施，以提升整體防洪保護標準，避免中下游地區發生溢淹情形。

爭取整治的立委邱志偉則說，地方對水患狀況非常關注，因此持續爭取經費，要求水利署依規畫加速推動典寶溪整治，並尊重依專業進行的水利建設，並確保開發後的基地排水流出量不超過開發前，對於典寶溪治理及新市鎮計畫，地方若有更好的想法，也會都提供給主管機關納入評估及考量。

