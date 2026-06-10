高雄典寶溪驚見浮屍 老翁離家1天成冰冷遺體

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高雄典寶溪上午驚見浮屍，警消到場確認死者為71歲黃姓老翁。讀者提供

全台連日豪大雨造成溪水暴漲，今（10日）上午8時許，有民眾路過楠梓區援中路附近的典寶溪出海口時，驚見水面上有人影載浮載沉，嚇得趕緊報案。警消獲報後火速趕赴現場將人打撈上岸，遺憾的是該名男子已明顯死亡，警方隨後根據死者身上證件確認身分為現年71歲的黃姓老翁，詳細死因仍待檢方相驗釐清。

家屬悲痛表示，黃翁昨（9）日離家後便音訊全無，昨晚才剛趕到警局報案協尋，沒想到今天一早卻接獲溺斃噩耗。目前警方已封鎖現場，至於老翁究竟是因豪雨路滑不慎失足意外落水，還是有其他背後主因，仍待檢警進一步調查釐清。

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