高雄再推出面額50元的商圈夜市優惠券

高雄再推出面額五十元的商圈夜市優惠券。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

韓國指標性娛樂盛典「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」典禮，六日首次移師台灣在高雄世運主場館舉辦，適逢典禮十週年，將集結廿二組華麗卡司，接著七日還有「ACON音樂節」，兩日盛大K-pop活動，為歡迎遠道而來的歌迷們，高雄再推出面額五十元的商圈夜市優惠券，粉絲憑演唱會門票即可兌換。

高雄市經發局指出，兩日盛大活動將再次炒熱高雄世運主場館，高雄市政府配合大型音樂活動，推出面額五十元的商圈夜市優惠券，粉絲憑演唱會門票到指定五處捷運站（左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站）即可馬上兌換，並前往高雄四十處商圈夜市及超過四百家的特色店家消費使用，在高雄一次體驗追星與美食的雙重魅力。

經發局長廖泰翔表示，二０二五年演唱會經濟在高雄發酵到最後一個月，國際級天團和大咖歌手接力開唱，吸引來自各地的樂迷共襄盛舉，讓高雄每個週末都熱鬧非凡，而十二月更將迎來備受矚目的「AAA亞洲明星盛典」，集合音樂、戲劇和電影的跨界舞台，吸引全球粉絲降臨港都；「商圈夜市優惠券」，讓樂迷能夠吃遍在地美食小吃，包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉等各種店家通通都有，用音樂與美食，為今年寫下美好結尾。

樂迷朋友如果持有先前二０二五蘇打綠、孫燕姿、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，且尚未換取商圈夜市優惠券，也可以順道前往兌換，千萬別錯過，商圈夜市優惠券使用期限至明年二月廿八日，提醒歌迷們記得把握時間，到合作商圈、夜市與特色店家使用，相關訊息可上經發局臉書查詢。