高雄再推50元優惠券 迎港台韓巨星

「瑤瑤」郭書瑤宣布加盟好友春風的公司「混血兒娛樂」，先前兩人緋聞頻傳，讓春風忍不住爆粗口澄清，聊起這件事郭書瑤表示「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」自認還是喜歡高帥型的，並說「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前