高雄再迎3科技企業進駐

隨著高雄AI與半導體產業聚落持續擴展，PIER F棧�庫自一一四年十二月啟用以來，已成功吸引信驊科技及智慧高雄燈塔計畫合作夥伴等企業進駐，昨（九）日再迎來新一波企業布局，高市府與三家科技企業簽署合作意向書，包含具備半導體上游關鍵EDA與IC設計技術實力的擷發科技、掌握3D地理資訊系統（GIS）核心技術並應用於智慧城市及無人機領域的藏識科技，以及專精邊緣AI與智慧船舶技術的摯陞數位科技，共同為高雄AI與科技產業注入新動能。（見圖）

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擷發科技董事長楊健盟指出，身為土生土長的高雄囝仔，能帶領公司回到高雄發展深具意義；擷發科技具備ASIC設計、AI軟體開發及EDA技術整合能力，近年積極拓展全球市場，並看好高雄在亞灣二.○及智慧高雄燈塔計畫帶動下，成為南台灣AI與半導體產業重鎮。擷發科技決定設立約三百坪研發中心，首波由十五位核心主管進駐，未來逐步擴大至五十至八十人的研發團隊，將關鍵AI與EDA技術深耕高雄。擷發科技將以自主研發AI平台與智慧車載系統為核心，攜手高雄推動無人機智慧巡檢、智慧城市安防、智慧交通及產業AI化等應用，協助提升港區物流安全、公共運輸防護及製造業智慧升級。未來將結合市府、產業供應鏈及國際夥伴資源，共同打造具全球競爭力的AI創新生態系，讓高雄成為連結國際科技供應鏈的重要據點。

藏識科技總經理任念志提到，藏識科技深耕高雄二十五年，從空間資訊（GIS）核心技術起家，近年積極跨足無人機與智慧載具領域，發展飛控韌體、地面控制站、群控管理、路徑規劃及避障等關鍵技術，並將空間資訊能力結合無人機智慧化應用，提供無人機智慧化大腦、飛行控制韌體及地面控制站等核心技術，讓載具能依據環境條件自主判斷並執行任務；藏識科技自主研發的無人機模擬訓練平台，具備高度擬真的物理環境與操作體驗，可有效降低飛手培訓及研發測試成本，並支援特殊情境驗證及AI模型訓練，提升開發效率與成功率。未來進駐後將結合高雄完整的產業基礎與實證場域，攜手在地硬體製造商、無人機及AI業者，共同推動智慧載具技術創新與產業應用發展，打造具國際競爭力的解決方案，並以高雄為起點拓展全球市場。

摯陞數位科技執行長陳聖文說明，摯陞數位是一家從高雄出發的軟體科技公司，長期聚焦智慧船舶與海事數位轉型，協助航運業提升營運效率，並提供碳排管理、航線最佳化等智慧解決方案；團隊在服務航運產業過程中發現，許多關鍵設備與技術仍仰賴國外供應，因此積極投入自主研發，發展涵蓋船舶控制、海事通訊及智慧管理等核心技術，打造具自主能力的智慧海事系統。這次進駐後除設立研發據點外，也希望善用高雄港灣環境與實證場域，加速創新技術驗證與落地應用。未來海事產業的競爭力將來自科技創新與跨域整合，期待透過市府搭建的平台，攜手產業夥伴共同推動智慧海洋與數位航運發展，打造具國際競爭力的智慧海事科技聚落。

陳其邁強調，AI產業應用服務是未來的潛在商機，而台灣企業具備的創新、靈活特質正是發展強項；市府會持續招商引資並深化企業合作，他並以「我們沒有失敗的餘地」來形容市府戮力招商的決心，承諾絕對會做企業的強力後盾，期待共創市府與產業的雙贏局面。