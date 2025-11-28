高雄冬季國際旅展登場！400攤位搶攻寒假商機 價格狂殺遊韓國萬元有找

記者林昱孜／高雄報導

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日在高雄展覽館盛大開幕，400個攤位紛紛祭出國內外優惠行程吸客，麗星郵輪也推出超殺優惠，搶攻寒假商機；此外，高雄市旅行公會大方送，在旅展消費滿6000元，就能參加抽獎，好禮包括國內外機票、iPhone 17等，展期至12月1日止。

高雄冬季國際旅展登場，400攤位搶攻寒假商機，遊韓國萬元有找。（圖／高雄市旅行商業同業公會提供）

400個攤位卯足全力推好康，現場匯集各國觀光局和最新吃喝玩樂資訊，除了飯店住宿券、人氣餐券祭出超低折扣外，國內外旅遊也推出超多好康。DoMo民泊(台日合法旅宿集團)推出雙人住宿券，旅展限定組合優惠價10張26000元，東京新宿、熊本、宜蘭、北海道等四地通用。

高雄冬季國際旅展登場，400攤位搶攻寒假商機，遊韓國萬元有找。（圖／高雄市旅行商業同業公會提供）

五福旅遊指定行程最高第二人減6000，日本指定行程現場一口價24900元，韓國指定行程現場一口價11800元，香港自由行３日9899起(含稅) 第2人折1000；喜鴻假期則推出立山黑部最高折8000，北海道戲雪39800 起，大阪最低20900起，東京 29900起，韓國指定行程9999起等多項優惠。

麗星郵輪主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，4航線任選平均每晚3000元起。（圖／高雄市旅行商業同業公會提供）

麗星郵輪則推出今年最後殺一波，主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，日、韓、菲、越航線任選，平均每晚3000元起，旅展期間更加碼「與家人一起北高雙港合購立減4000 元」、「最高贈6500 元郵輪消費金」、「買一送一」等多重好康。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，今年冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅宿業者、主題樂園、郵輪等近400格展位，除了國外旅遊外，還有國內澎湖、金門、馬祖等離島行程，住宿券、餐券殺到最低價，出遊想搶便宜，不妨先走趟高雄冬季國際旅展。

