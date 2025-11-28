高雄冬季國際旅展開跑 超值優惠好康旅遊一次滿足

高雄冬季國際旅展開幕，提供超值優惠，好康旅遊一次滿足。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

二０二五高雄市旅行公會冬季國際旅展二十八日在高雄展覽館開幕，匯集海內外機構、公私部門近四百格攤位參展，參展業者莫不大大讓利，瞄準寒假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、iPhone17手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機，展期至十二月一日止。。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，參展業者現場莫不殺很大的搶客，今年冬季旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近四百格展位，搶攻寒假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲旅行控注意，趕快來搶便宜、搶好康。

為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球。

參展業者優惠一籮筐，國外旅遊包括DoMo民泊(台日合法旅宿集團)推出雙人住宿券，旅展限定組合優惠價10張－NT$ 26,000 元，平均雙人一晚NT$ 2,600(原價 NT$ 3,000/張)，東京新宿・熊本・宜蘭・北海道等四地通用。五福旅遊：旅展指定行程 最高第二人減6000，日本指定行程現場一口價24,900元，韓國指定行程現場一口價11,800元，香港自由行３日 9,899起(含稅) 第2人減1,000。旅天下(高雄明誠加盟店)：全球旅遊限時出清！超值優惠開跑，報名再送網卡旅遊不斷線。高大旅行社國內外旅展精選!雙重好康大放送! 報名國內旅遊,即可享免司導小費,價值:每日200元/人*天數。喜鴻假期：1.東北藏王樹冰雪怪車最高第二人折6000，2.立山開山最高第二人折8000，3.北海道戲雪最低39800起，4.大阪4、5、6日任君挑選 最低20900起，5.大阪過年最低33900起，6.東京5日最低29900起，7.九州4日最低24900起，8.首爾.釜山5日行程(彩妝一站),指定日期一口價$9,999起 9.韓國過年最低20,900起。

國旅部分則有：規劃觀光工廠市集–44家觀光工廠設置展攤，食衣住行一次逛GO！牛排、滷味、花枝蝦排，每整點推出100份，美味試吃，還有多場DIY體驗活動-手作樂園展現產業特色，另外只要在觀光工廠展攤購物即可玩數位扭蛋，獎項超級驚喜！華山觀止-虫二行館：1.觀景豪華套房住宿券：二人平日一泊二食只要5,700元(原價9,440元)，2.觀雲VILLA住宿券：二人平日一泊二食只要6,700元(原價10,940元)，3.觀景豪華套房住宿券：四人平日一泊二食只要6,950元(原價11,900元)，4.英式提籃下午茶乙套(五張，一張兩人使用) 只要3,050元(原價3,575元)，5.精緻套餐券乙套 (五張)只要3,400元(原價3,960元)。日本愛媛縣攤位諮詢自由行，參加活動還有機會獲得旅展限定好禮「蜜柑狗狗針織手提袋」。

此外，高雄市旅行公會為回饋民眾，旅展購票入場就有機會抽中國內外機票、精美好禮，現場凡消費滿6000元就能獲得一張摸彩券，有機會把「iPhone 17」帶回家。