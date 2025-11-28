高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣

▲高雄館以「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）為主題，運用鮮明活潑的色彩呈現城市亮點。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）為主題，運用鮮明活潑的色彩呈現城市亮點。中華航空今年以全新升級的內容與設計亮相，特別推出旅展限定四天專屬優惠。擁有超過30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0）以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為號召，旅展期間更加碼「與家人一起北高雙港合購立減 4,000 元」與「買一送一」等多重好康。

▲高雄冬季國際旅展於11/28至12/1在高雄展覽館登場。（圖／高市府觀光局提供）

今天開幕首日由高雄市政府副秘書長王宏榮偕同觀光局高雄熊及高捷公司蜜柑站長化身「一日館長」，帶領農業局、原民會等熱力造勢。「高雄遊樂園」主題館活動內容豐富，包括舞台競拍、互動遊戲、闖關集章等，只要完成活動並消費滿399元，即可參加驚喜扭蛋抽獎，最大獎為「高雄五星飯店雙人住宿券」，另有高雄熊限量周邊、特色伴手禮、體驗券等好禮。現場業者也祭出旅展限定優惠，如農業局「一日農夫」體驗、高雄市輪船公司「金棧遊港船票」及「海上巴士」套票加碼贈禮。此外，民眾也可在現場購買趣活文創推出的「高雄觀光大使─高雄熊」精選周邊、原民會 TKAO 十大伴手等特色商品。

華航此次於高雄旅展推出四天限定的優惠及互動活動，集結票價折扣、限定拍貼、精美贈品、智慧科技展示。旅展期間，購買華航高雄出發機票不僅可享機票折扣，還能同步獲得華航x高鐵聯票最低78折的超值優惠。此外，即日起至12月10日，只要完成購票並登錄，即可參加抽獎加碼活動，有機會獲得高雄出發來回機票等多項好禮，旅程優惠一路從地面延伸到空中。

旅展現場設有限定活動場次，旅客只要參加拍貼體驗，並完成打卡上傳，即可獲得限量精美小禮，讓每位到場參觀的旅客都能和中華航空一起把美好回憶帶回家。此外，今年特別推出「最新航點：鳳凰城（Phoenix）」主題拍貼框。購買沖繩航線的旅客，更可獲得沖繩觀光局提供的托特包，送完為止。此外，華航最新亮相的小花AI客服現身展區與現場旅客互動，透過問答方式展示智慧客服的未來體驗。

▲麗星夢旗下兩大品牌「麗星郵輪」及「星夢郵輪」，此次攜手推出今年最後一檔旅展優惠。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.28）

麗星夢旗下兩大品牌「麗星郵輪」及「星夢郵輪」，此次攜手推出今年最後一檔旅展優惠，除買一送一外，也能選擇飛往新加坡搭乘「雲頂夢號」前往馬來西亞，旅展期間3萬元有找。此外，麗星郵輪於即日起至2026年1月30日，以高雄為出發點，推出市場獨家的「6 天 5 晚菲律賓三島航線」，可一次暢遊科隆 (Coron)、佬沃 (Laoag) 與 公主港／長灘島 (Puerto Princesa / Boracay)。麗星郵輪以「策展式郵輪」為品牌核心，將海上旅程轉化為一場場精心策劃的主題活動。更將於12月21日起~2026年1月2日連續兩個航程邀請多位台灣知名藝人于台煙等登輪與旅客一起歡慶聖誕節及跨年。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年冬季旅展參展業者現場莫不殺很大的搶客，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機，呼籲旅行控注意，趕快來搶便宜、搶好康。

