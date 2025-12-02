高雄冬季旅展人氣爆棚 「一日農夫」魅力亮相 農村慢旅成最暖心亮點

2025高雄旅行公會「冬季國際旅展」11月28日至12月1日在高雄展覽館登場，集結全台旅遊業者與各縣市觀光單位。高雄市政府農業局攜手觀光局、原民會及多個在地觀光團體共同打造的高雄館，成為展場中最具溫度的亮點。農業局以「農村慢旅體驗」為主軸，透過展板、故事照與地方物產，呈現六龜、杉林、美濃、旗山到永安等地的自然風景與農村文化，展現高雄在地旅遊的深度魅力。

↑圖說：陳列多項具地方代表性的農村選品，如高雄山茶、香蕉花檸檬咖啡、日光小林大滿禮盒及文創小物，展現農村產業的文化底蘊與風味特色。（圖片來源：高雄市農業局提供）

旅展首日高雄館湧入大量人潮，尤其農業局展區吸引許多親子家庭與青年旅客駐足。民眾透過導覽了解六龜新發社區的山茶文化與製茶體驗、旗山糖廠的百年糖業風貌及低碳旅遊，以及永安新港社區以石斑魚產業打造的海線小旅行。豐富的故事性內容，讓不少人感受到高雄農村的獨特人文與生活氣息。

展區亦展示多項深具地方特色的農村選品，包括榮獲 ITI 三星肯定的高雄山茶、旗山香蕉花檸檬掛耳咖啡、日光小林大滿禮盒等，融合茶香與果香的展區氛圍宛如走進南國農村市集，熱鬧溫馨。

↑圖說：舞台現場熱情與民眾互動，透過介紹農村社區特色與趣味活動，吸引許多民眾參與，現場氣氛熱鬧。（圖片來源：高雄市農業局提供）

此次旅展同步推出秋冬限定農村小旅行行程，如旗山糖廠椪糖DIY、杉林日光小林原民工藝、美濃精功社區滇緬文化路線等，讓旅客輕鬆透過旅遊貼近土地與產業。現場互動活動、旅遊DM與地圖亦深受歡迎，民眾驚呼連連，不少家長表示希望帶孩子透過旅遊認識作物、體驗食農教育，將農村旅行列為冬季首選。

高雄市政府農業局指出，「高雄一日農夫體驗趣」自102年推動以來，已成為高雄農村觀光品牌代表，結合在地創生與永續理念，讓旅客能看見每一棵果樹、每一道料理背後的土地故事。此次在高雄主場展出，不僅讓更多民眾看見農村之美，也促成與旅行業者的合作洽談，擴大在地旅遊能量。

↑圖說：工作人員向民眾細心介紹「高雄一日農夫體驗趣」的多元遊程內容，從椪糖、茶葉手作等農村 DIY 體驗，到在地產業故事，吸引旅客停下腳步深入了解，感受高雄農村的獨特魅力。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，高雄的魅力不只在城市的海港風景，更蘊藏於各農村社區的人情厚度與文化底蘊。無論是六龜山林、美濃農事、美濃平原風光，或永安漁村的海線生活，都值得旅人親自走訪。「誠摯邀請全國遊客，在冬季走進高雄農村，感受陽光、茶香與滿滿人情味，發現屬於高雄的在地故事。」

