高雄冬季旅展假日人氣升 麗星郵輪推歲末優惠搶客

（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄冬季旅展今天進入第2天，假日人氣與買氣增加，麗星郵輪2.0也趁勢推出今年最後一波優惠，鎖定國旅族群與年底出遊需求，強調以「國旅價格」打造海外郵輪度假體驗。

麗星郵輪表示，年末一向是旅遊旺季，希望藉由多重折扣吸引民眾以更輕鬆方式安排海外假期。這次旅展推出平均每人每晚新台幣3000元起的優惠價格，並加碼雙港合購減4000元，部分航次更祭出買一送一與最高6500元船上消費金。

業者說明，高雄母港航線仍為銷售主力，最受關注的產品是「6天5晚菲律賓三島」，民眾可一次造訪科隆、佬沃與公主港或長灘島。此航線主打免轉機、免舟車勞頓，近期以從高雄出發、週末即可抵達菲律賓佬沃的短天數航程最受青睞。

星夢郵輪雲頂夢號也同步推出旅展限定方案，業者表示，旅展期間最低3萬元起，即可享有含船票、稅金、來回機票與接送服務的完整套裝，為旅客提供更多元的亞洲度假選擇。

此外，12月28日開航的「海上跨年航程」也促銷吸客，旅展期間祭出海景房以上艙等第2人免船票優惠（僅收港務費3250元），單人最低約1萬6125元起；郵輪將舉辦跨年派對與倒數活動。

麗星夢集團指出，旗下「麗星郵輪」與「星夢郵輪」2大品牌於今年整合重新出發，盼以更完整的航線與服務布局亞洲市場。探索星號與領航星號主打東北亞及東南亞航線，而雲頂夢號則以新加坡為基地，航行印尼、馬來西亞與泰國。（編輯：謝雅竹）1141129