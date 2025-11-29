高雄冬季旅展開打！麗星郵輪祭出買一送一跨年行
【緯來新聞網】「麗星郵輪 2.0（StarDream Cruises）」參與高雄冬季旅展，推出今年最後一檔主題優惠，以「國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，提供每人每晚平均3000元價格，同步加碼雙港合購立減4000元、精選航次買一送一與最高6500元郵輪消費金等方案，讓旅客能在年終展開海上假期。
霹靂布袋戲也是船上熱門表演之一。（圖／麗星郵輪提供）
「麗星郵輪2.0」以高雄母港，主打「6天5晚菲律賓三島航線」，自11月16日至2026年1月30日，旅客可一次造訪科隆（Coron）、佬沃（Laoag）與公主港／長灘島（Puerto Princesa／Boracay），免去中轉、舟車勞頓，享受兩天一夜的小旅行，適合忙碌族與親子旅客快速充電。
「海上跨年航次」12月28日於旅展期間買一送一，旅客可在探索星號上參與跨年派對，凡訂購海景房以上房型，即享同艙第二人免船票，僅收港務費3250元，最低每人16125元起；其他指定五晚航程亦提供1500至6500元不等的郵輪消費金。
探索星號以「策展式郵輪」為核心，致力打造多元主題演出，包括韓國亂打秀、全新推出的「紳士盛典」、Art on Cruise 藝起啟航藝術季、海上占星與升級版觀星體驗、海上演唱會、原民音樂祭與雷鬼派對，更推出「霹靂星海傳奇」國際郵輪演出。最新演出名單曝光，民歌唱將于台煙和沈文程分別將在12月21日、115年1月4日登台演出。
于台煙（左圖）、沈文成（右圖）將登船演出。（圖／麗星郵輪提供）
另外，以基隆為北部出發點，將於2026年推出「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，於8月2日限定啟航。本航程為市場上唯一能自基隆出發，一次造訪東京與大阪的郵輪產品，能節省跨城交通與新幹線費用。
多條「6天5晚日韓航線」亦同步推出，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞的多元需求。「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇。
除了台灣航線，「星夢郵輪雲頂夢號」同步推出旅展限定方案，主打從新加坡出發前往馬來西亞的5天／4天航程，旅展期間最低3萬元起，含船票、稅金、來回機票與接送服務的完整套裝。
