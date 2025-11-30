桃園蘆竹火災！黑煙直竄天際 市府示警「3區」居民關窗防濃煙
【緯來新聞網】桃園市蘆竹區龍安街二段1間回收場今（30日）上午7點發生火警，現場火勢猛烈，濃煙直竄天空，空氣中瀰漫刺鼻異味。桃園市消防局第三大隊大竹分隊獲報後迅速出動撲滅火勢，市府同步發布提醒，呼籲中壢、蘆竹、大園等地居民緊閉門窗、加強防護。
桃園大火！黑煙直竄天際。（圖／翻攝畫面）
初步調查顯示，起火點疑似為處理電纜的回收設施。火勢雖未擴大蔓延，現場仍可見大量黑煙與火光，所幸無人受困，消防人員持續在場控制火勢。
市府提醒3地區民眾關窗防範濃煙。（圖／翻攝畫面）
考量風勢影響，桃園市政府環保局與消防局提醒下風處民眾儘速緊閉門窗，並建議外出時配戴口罩，以避免吸入有害氣體。受影響區域包含中壢區內定里、蘆竹區中福里與新莊里，以及大園區五權里。
桃園大火！黑煙直竄天際。（圖／翻攝畫面）
由於濃煙影響視線，當局呼籲行經周邊道路的駕駛人務必放慢車速，注意交通安全，並隨時留意官方發布的即時訊息。
