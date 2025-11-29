高雄冬季旅展開跑 400攤推優惠搶客
圖說：2025高雄市旅行公會冬季國際旅展即日起到12月1日止在高雄展覽館登場。（圖片來源：高雄旅行公會提供） 2025高雄市旅行公會冬季國際旅展即日起到12月1日止在高雄展覽館登場，現場匯集海內外機構、公私部門近400格攤位瞄準寒假旅遊旺季，搶攻明年旅遊商機，業者紛祭出優惠行程，現場消費滿6千元可參加抽獎，獎品包括國內外機票及iPhone17手機等大獎。 高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年冬季旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位。參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程。
圖說：2025高雄市旅行公會冬季國際旅展即日起到12月1日止在高雄展覽館登場。（圖片來源：旅行公會提供）
高雄市政府由副秘書長王宏榮偕同觀光局高雄熊及高捷公司蜜柑站長化身「一日館長」，帶領農業局、原民會等熱力造勢。「高雄遊樂園」主題館活動內容豐富，包括舞台競拍、互動遊戲、闖關集章等，只要完成活動並消費滿399元，即可參加驚喜扭蛋抽獎，最大獎為「高雄五星飯店雙人住宿券」，另有高雄熊限量周邊、特色伴手禮、體驗券等好禮。現場業者也祭出旅展限定優惠，如農業局「一日農夫」體驗、高雄市輪船公司「金棧遊港船票」及「海上巴士」套票加碼贈禮。此外，民眾也可在現場購買趣活文創推出的「高雄觀光大使─高雄熊」精選周邊、原民會 TKAO 十大伴手等特色商品 麗星夢旗下兩大品牌「麗星郵輪」及「星夢郵輪」，此次攜手推出今年最後一檔旅展優惠，除買一送一外，也能選擇飛往新加坡搭乘「雲頂夢號」前往馬來西亞，旅展期間3萬元有找。此外，麗星郵輪於即日起至2026年1月30日，以高雄為出發點，推出市場獨家的「6 天 5 晚菲律賓三島航線」，可一次暢遊科隆 (Coron)、佬沃 (Laoag) 與 公主港／長灘島 (Puerto Princesa / Boracay)。麗星郵輪以「策展式郵輪」為品牌核心，將海上旅程轉化為一場場精心策劃的主題活動。更將於12月21日起~2026年1月2日連續兩個航程邀請多位台灣知名藝人于台煙等登輪與旅客一起歡慶聖誕節及跨年。
現場也有觀光工廠市集--44家觀光工廠設置展攤，牛排、滷味、花枝蝦排，每整點推出100份，美味試吃，還有多場DIY體驗活動-手作樂園展現產業特色，另外只要在觀光工廠展攤購物即可玩數位扭蛋，。日本愛媛縣攤位諮詢自由行，參加活動還有機會獲得旅展限定好禮「蜜柑狗狗針織手提袋」。
此外，高雄市旅行公會為回饋民眾，旅展購票入場就有機會抽中國內外機票、精美好禮，現場凡消費滿6000元就能獲得一張摸彩券，有機會把「iPhone 17」帶回家。
