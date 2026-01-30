南部中心／綜合報導

2026高雄冬日遊樂園即將在2月7日登場，今年新增了恐龍主題旋轉木馬以及小恐龍等設施，近期工作人員忙著組裝，昨天下午進行試車，畫面曝光也讓大小朋友相當期待。

高雄冬日遊樂園將登場 「恐龍旋轉木馬」超吸睛

冬日遊樂園裡恐龍造型的旋轉木馬測試運轉，吸引民眾圍觀。（圖／民視新聞）

好幾隻恐龍躺在地上，彷彿是在休息還不想上班在耍賴，沒多久工作人員，將他們扶起來進行組裝，這是高雄冬日遊樂園今年的新設施旋轉恐龍，29日進行試車。好幾隻恐龍就定位，有迅猛龍，三犄龍和硬頭龍，準備上工，色彩繽紛的旋轉木馬，隨著音樂緩緩運轉超壯觀，吸引不少遊客駐足又驚又喜。現場工作人員：「30個座位然後總共有20隻恐龍，2台吉普車還有3個恐龍蛋，比較小朋友可能會開放，讓家長一同陪著小朋友。」

高雄冬日遊樂園即將在２月７號登場，提供多種新設施。（圖／民視新聞）2026高雄冬日遊樂園今年特別推出了9項全新的設施，其中令人驚豔的就是這一個恐龍主題旋轉木馬，坐在恐龍的背上，彷彿置身電影場景般的恐龍世界，一秒穿梭到恐龍時代。現場工作人員：「從設計到生產總共花了六個月的時間，才完成這一座，夜間的時候燈光一打開，它整個氛圍感就會非常的足夠。」邁入第三年的高雄冬日遊樂園，今年即將在2月7號正式登場，恐龍旋轉木馬、小恐龍和小火車等等，各種遊樂設施通通免費，讓大小朋友一次玩個夠。

