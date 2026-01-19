高雄冬日遊樂園必收藏！全家Ｘ超人力霸王Q版杯塞＋拍拍燈手環準備開搶

超人力霸王60週年限定！「全家」推出聯名Q版杯塞＋拍拍燈手環限量開搶。（全家供圖）

南台灣最受矚目的「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」即將登場，全家便利商店首度攜手跨世代人氣IP「超人力霸王」，推出限量聯名杯身、造型杯塞與拍拍燈手環，大小粉絲必手刀收藏！

活動期間，只要購買大杯 Let’s Café 或 Let’s Tea，即可隨機獲得聯名杯身，共有寫實款與可愛款兩種設計。寫實款以星河為背景呈現初代與迪卡超人經典戰鬥姿勢，可愛款則呈現Q版英雄與怪獸和平共處，呼應冬日遊樂園的歡樂氛圍。

「全家」攜手「2026高雄燈會冬日遊樂園」推超人力霸王聯名杯身、Q版杯塞。（全家供圖）

第二波周邊「超人力霸王造型杯塞」，會在2月11日登場，購買任2杯飲品加價59元即可入手，附掛繩設計可作吊飾。壓軸「造型拍拍燈手環」於2月27日到3月3日限時贈送，單筆消費滿688元即可獲得，讓粉絲在夜間賞燈時也能發光打卡。

跨世代人氣 IP「超人力霸王」歡慶60週年，從2月4日起陸續在「全家」推出多款聯名限定周邊。（全家供圖）

另外，泰國人氣療癒小熊「Butterbear」首度在台跨界聯名，與「CACO」「WAVE SHINE」「CACO Café」一起，把可愛帶入穿搭、居家與咖啡甜點生活。CACO 將小熊的圓潤可愛轉化為日常服飾，推出印花 T‑恤、帽T、毛衣、連身吊帶褲及周邊小包，讓療癒感隨時隨地陪伴出門。

泰國人氣療癒小熊「Butterbear」首度登台，與不同生活品牌跨界聯名。（加州椰子集團供圖）

WAVE SHINE 則聚焦居家舒適，推出睡衣套裝、內衣背心，以及立體收納包、造型吊飾和室內拖鞋，讓人在下班回家或週末放鬆時，也能感受小熊的溫柔擁抱。CACO Cafe則將Butterbear延伸到餐飲，推出造型雞蛋糕、奶油咖啡與泰式打拋豬米漢堡，更提供甜心萬用包禮盒、熊造型脆餅、毛絨杯墊及焦糖糖果等伴手禮，讓可愛與療癒一次打包回家。

「Butterbear」在聯名活動期間，提供各種甜品伴手禮。（加州椰子集團供圖）



