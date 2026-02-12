高雄冬日遊樂園情人節企劃 神秘嘉賓是超人力霸王角色

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2026高雄冬日遊樂園」推出經典英雄「超人力霸王」守護港都，開幕以來掀起全台熱潮！適逢2月14日西洋情人節，重磅推出「閃光召集令」快閃活動，下午2點至5點在高雄港18號碼頭展演區登場，活動不僅有RGB「光之三原色」紅、綠、藍主題應援，除了已公布的超人力霸王「初代v.s達達」迷你秀全台首演外，還特別安排隱藏版神秘嘉賓到場，是全台第一次亮相的超人力霸王角色。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「閃光召集令」以紅、綠、藍(RGB)光之三原色為主軸，邀請高雄在地12組表演團體，包括高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞及創作才女白安，帶來精彩表演。

廣告 廣告

節目更安排全台首次亮相的超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀，經典光與闇對決超級熱血；還有情人節限定超人力霸王CP互動，神秘嘉賓為全台第一次亮相的超人力霸王角色。

觀光局表示，RGB限量手環(隨機紅、綠、藍)當日下午1:30開放觀眾至展演區旁排隊領取，參加舞台應援還能獲得Q版超人力霸王乳膠球1顆，雙人同行或穿戴紅、綠、藍任一色系服裝或配件，加碼贈送限量精美小禮；高雄冬日遊樂園現場停車位有限，建議搭乘輕軌至C9旅運中心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

恐怖！肯德基蛋塔吃到「整顆電池」竟是計時器惹禍

曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

搶先看！ 氣象專家曝「年假9天」天氣預報重點

台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝

