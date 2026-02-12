高雄冬日遊樂園情人節特別企劃 「閃光召集令」神秘嘉賓現身

「閃光召集令」以RGB「光之三原色」紅、綠、藍為主題應援。 圖：高雄市觀光局／提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府觀光局「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」以經典英雄「超人力霸王」守護港都，開幕以來掀起全台熱潮！適逢 2 月 14 日西洋情人節，重磅推出「閃光召集令」快閃活動，當天下午 2 時至 5 時在高雄港 18 號碼頭展演區盛大登場。

這場活動不僅有 RGB「光之三原色」紅、綠、藍主題應援，加上已公布的超人力霸王「初代 V.S. 達達」迷你秀全台首演外，還特別安排隱藏版神秘嘉賓到場，觀光局邀請民眾 2 月 14 日來活動現場，一同以「光之集結」與「閃光放閃」召喚超人力霸王神秘嘉賓現身，共創屬於港都的閃光回憶。

觀光局長高閔琳表示，「閃光召集令」以紅、綠、藍（RGB）光之三原色為主軸，邀請高雄在地 12 組優秀表演團體，包括高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞等 12 組表演團體及創作才女白安，帶來精彩表演。全台首次亮相的超人力霸王「初代 V.S. 達達」真人迷你秀，經典光與闇對決超級熱血；還有情人節限定超人力霸王 CP 互動，神秘嘉賓為全台第一次亮相的超人力霸王角色。

高閔琳說明，閃光召集令活動十分精彩，當天還將公布驚喜彩蛋，RGB 限量手環（隨機紅、綠、藍），下午 1:30 開放觀眾至展演區旁排隊領取，參加舞台應援還能獲得Ｑ版超人力霸王乳膠球一顆。雙人同行或穿戴紅、綠、藍任一色系服裝或配件，加碼贈送限量精美小禮。民眾若於活動當天自備野餐墊，即可優先於席地區入座，近距離為自己喜愛的表演團體加油應援，還有機會獲得應援大禮包。

「閃光召集令」歡迎情侶盡情放閃。 圖：高雄市觀光局/提供

民眾符合紅、綠、藍任一色彩Dress code還能獲得超人力霸王限量頭套。 圖：高雄市觀光局/提供