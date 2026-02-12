高雄冬日遊樂園情人節限定 超人力霸王神祕角色首亮相
經典英雄「超人力霸王」降臨「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，適逢2月14日西洋情人節，高市府觀光局推出「閃光召集令」快閃活動，不僅有RGB「光之三原色」紅、綠、藍主題應援，還特別安排隱藏版神祕嘉賓到場，邀請民眾一起到場同歡。
觀光局長高閔琳表示，「閃光召集令」以紅、綠、藍光之三原色為主軸，邀請高雄在地12組優秀表演團體，包括高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞及創作才女白安，帶來精彩表演。
高閔琳指出，全台首次亮相的超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀，經典光與闇對決超級熱血；還有情人節限定超人力霸王CP互動，神祕嘉賓為全台第一次亮相的超人力霸王角色，邀請大家一起來高雄港18號碼頭，透過RGB光束集結，一起召喚神祕嘉賓，共創屬於港都的閃光回憶。
觀光局說明，閃光召集令活動十分精彩，共有12組表演團體及歌手白安接力演出，當天還會公布驚喜彩蛋。RGB限量手環（隨機紅、綠、藍）當日下午1時30分開放觀眾至展演區旁排隊領取，參加舞台應援還能獲得Q版超人力霸王乳膠球一顆。雙人同行或穿戴紅、綠、藍任一色系服裝或配件，加碼贈送限量精美小禮。民眾若於活動當天自備野餐墊，即可優先於席地區入座，近距離為自己喜愛的表演團體加油應援，還有機會獲得應援大禮包。
