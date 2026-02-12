高雄冬日遊樂園情人節「閃光召集令」 神秘嘉賓引爆期待

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府觀光局「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」以經典英雄「超人力霸王」守護港都，開幕以來掀起全台熱潮！適逢2月14日西洋情人節，重磅推出「閃光召集令」快閃活動，下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區盛大登場。活動不僅有RGB「光之三原色」紅、綠、藍主題應援，而活動除了已公布的超人力霸王「初代v.s達達」迷你秀全台首演外，還特別安排隱藏版神秘嘉賓到場，觀光局邀請民眾2/14來活動現場，一同以「光之集結」與「閃光放閃」召喚超人力霸王神秘嘉賓現身。

觀光局推出情人節特別企劃，鼓勵民眾穿著RGB服裝參加應援活動。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，「閃光召集令」以紅、綠、藍（RGB）光之三原色為主軸，邀請高雄在地12組優秀表演團體，包括高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、蘋果家族兒童街舞及創作才女白安，帶來精彩表演。全台首次亮相的超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀，經典光與闇對決超級熱血；還有情人節限定超人力霸王CP互動，神秘嘉賓為全台第一次亮相的超人力霸王角色！，邀請大家攜手來高雄港18號碼頭，透過RGB光束集結，一起召喚神秘嘉賓，共創屬於港都的閃光回憶！

高閔琳說明，閃光召集令活動十分精彩，12組表演團體及歌手白安接力演出，當天還將公布驚喜彩蛋，敬請期待！RGB限量手環（隨機紅、綠、藍）當日下午1:30開放觀眾至展演區旁排隊領取，參加舞台應援還能獲得Q版超人力霸王乳膠球一顆。雙人同行或穿戴紅、綠、藍任一色系服裝或配件，加碼贈送限量精美小禮。民眾若於活動當天自備野餐墊，即可優先於席地區入座，近距離為自己喜愛的表演團體加油應援，還有機會獲得應援大禮包！

觀光局提醒，高雄冬日遊樂園現場停車位有限，建議民眾搭乘輕軌至C9旅運中心，或利用大眾運輸輕鬆抵達。民眾可下載官方旅遊APP「高雄GO！」，參與「熊熊充電站．港都特搜隊」數位集章抽獎及「集章任務－熊熊能量充電站」AR互動遊戲，完成任務即可解鎖限定徽章並取得抽獎資格，有機會獲得iPhone 17、台灣虎航高雄出發不限航點機票、沐艇海上超跑體驗券、聯合航空精緻飛機模型及限定商品等好禮。

「2026高雄冬日遊樂園」超人力霸王相關活動詳情、交通資訊、最新消息，請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）、臉書、IG，以及「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁（https://khh.travel/go/pmbk5Xez）查詢。